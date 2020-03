A notícia foi avançada por um porta-voz do governo da Alemanha, que revelou que a chanceler irá repetir a análise.

O primeiro teste feito à chanceler alemã, Angela Merkel, para despistar a Covid-19 deu negativo. A notícia foi avançada por um porta-voz do governo da Alemanha, que revelou que Merkel irá repetir a análise.A chanceler alemã foi colocada em quarentena depois de ter estado em contacto com o médico que se soube, posteriormente, estar infetado com o novo coronavírus.