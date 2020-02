Primeiros casos de coronavírus sem fonte de infeção óbvia preocupam autoridades

As autoridades de saúde dos EUA e Alemanha identificaram pacientes zero do coronavírus que não tiveram qualquer contacto conhecido com pessoas infetadas. Este aspecto preocupa as autoridades, que assim não conseguem identificar e isolar a origem dos surtos localmente.

Os primeiros casos de pessoas infetadas com o coronavírus Covid-19 sem que seja clara qual a fonte da infeção estão a preocupar as autoridades de saúde, indica esta quinta-feira o The New York Times.

No estado norte-americano da Califórnia e na Alemanha foram identificados os respetivos "pacientes zero". No entanto, em ambos os casos, não existem fontes óbvias de transmissão do vírus.





Quer nos EUA quer na Alemanha os doentes não tiveram qualquer contacto conhecido com outras pessoas infetadas.



Isto levanta a possibilidade de que o vírus poderá ter começado a disseminar-se localmente por meios desconhecidos ou que as pessoas infetadas transmitiram a doença a outros de forma sequencial, tornando virtualmente impossível às autoridades de saúde identificar e isolar a origem.