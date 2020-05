Mais de um mês depois, os números da Organização Mundial de Saúde (OMS) relativos a 54 países do continente europeu colocam estes quatro países entre o 18.º e 23.º lugares, numa lista que começa no Estado com mais casos (Federação Russa) para o que tem menos casos (Vaticano).



Nessa lista, Portugal está em 11.º lugar.



Noruega assegura que reabertura das escolas não teve impacto

A Noruega, que decretou o 'lockdown' a 12 de março, iniciou o desconfinamento a 20 de abril, com a reabertura das creches e de estabelecimentos como oculistas, consultórios de dentistas e psicólogos, clínicas de fisioterapia e laboratórios, e com o levantamento da proibição de deslocações a casas de férias ou de fim de semana.



Seguiram-se, a 27 de abril, a reativação das escolas primárias incluindo universidades, e a reabertura de cabeleireiros e clínicas de massagens e tratamentos dermatológicos.



Outras etapas sucederam-se, a mais recente das quais, anunciada hoje, de reabertura das fronteiras para outros cidadãos europeus que tenham residência ou familiares no país e para trabalhadores sazonais.



"Não notámos, até agora, que a reabertura das escolas e creches tenha tido um efeito negativo na situação epidemiológica", afirmou na segunda-feira um responsável do Instituto de Saúde Pública norueguês, Frode Forland, acrescentando que o mesmo é válido para a retoma de atividade de cabeleireiros e outros estabelecimentos.



"Se o alívio das medidas tivesse um efeito negativo, já o devíamos ter começado a ver, sob a forma de um aumento do número de infeções", acrescentou.



A reabertura das escolas para as crianças mais pequenas foi contestada por muitos pais. Uma página no Facebook intitulada "O meu filho não deve ser uma cobaia para a covid-19" chegou aos 27.000 membros.



As escolas básicas, para alunos a partir dos 10 anos, e secundárias, reabrem esta semana.



A 7 de abril, quando foi anunciada a primeira fase de desconfinamento, a Noruega registava, segundo números oficiais, 5.863 casos e 69 mortes.



A 12 de maio, segundo números da OMS, o país tinha 8.106 casos e 224 mortes.



Nos 35 dias que separam as duas datas, foram notificadas pouco mais de 2.200 infeções (64 por dia em média) e 155 mortes (4 por dia em média).



A Noruega, que não integra a União Europeia (UE), tem uma população de 5,4 milhões.





Áustria declara superada com êxito 1.ª fase do alivio de restrições

A Áustria, que foi o primeiro país da Europa a anunciar o levantamento de restrições, começou por autorizar a reabertura das pequenas lojas a partir de 14 de abril e decretou o fim do confinamento a 1 de maio, data a partir da qual puderam também reabrir os estabelecimentos comerciais maiores.



Os alunos começaram a regressar às escolas a 4 de maio, em três etapas definidas por idades, começando pelos alunos do secundário ou cursos técnico-profissionais com exames finais.



Quatro semanas depois das primeiras medidas de alívio, o ministro da Saúde austríaco, Rudolf Anschober, declarou superada com êxito a primeira fase do processo de desconfinamento.



"A primeira etapa foi muito bem gerida", declarou o ministro a 5 de maio.



"A situação é muito estável, tomámos as decisões certas no momento certo", assegurou, acrescentando que o impacto da segunda fase, iniciada na véspera, será avaliado em meados de maio: "Se lá chegarmos sem um forte aumento [de casos] e os números continuarem estáveis, então teremos dado um grande passo em frente".



O país prepara-se para reduzir os controlos na fronteira com a Alemanha, fechada desde meados de março, já a partir de sexta-feira, reabrindo-a totalmente a 15 de junho, e está a negociar acordos bilaterais no mesmo sentido com os restantes países vizinhos.



A 6 de abril, quando anunciou as primeiras medidas de alívio, a Áustria registava 12.058 casos de infeção e 204 mortes.



A 12 de maio, segundo a OMS, o país registava 15.874 casos e 620 mortes.



Entre as duas datas, foram registadas 3.816 novas infeções (uma média de cerca de 100 por dia) e mais 416 mortes (11,5 por dia em média).



A Áustria tem 8,8 milhões de habitantes.





Dinamarca diz ter a pandemia controlada e afasta 2.º surto

A Dinamarca foi o primeiro país europeu a reabrir as creches e escolas pré-primárias e primárias, a 15 de abril, a que se seguiram, a 10 de maio, os níveis de ensino seguintes.



Cabeleireiros, estúdios de tatuagem, escolas de condução, oculistas, dentistas, psicólogos, clínicas de fisioterapia e laboratórios de investigação foram autorizados a reabrir a 19 de abril e, a 27 de abril, os tribunais e serviços públicos relacionados com o apoio às famílias e a adoção.



"Conseguimos controlar o contágio de coronavírus graças a um esforço coletivo consistente", afirmou hoje a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, apontando "motivos fundamentados para otimismo".



E, com uma taxa de reprodução do vírus (R) de 0,7, o diretor do Instituto Nacional de Saúde da Dinamarca, Kare Molbak, afasta a possibilidade de uma segunda vaga de infeções: "Se o vírus estivesse descontrolado e não fizéssemos nada, era possível uma segunda vaga, mas aprendemos muito com a doença e temos capacidade para testar e para isolar os expostos ao contágio".



Quando anunciou o princípio do plano de desconfinamento, a 6 de abril, a Dinamarca registava 4.875 casos e 187 mortes, segundo números oficiais.



Hoje, passados 36 dias, o país regista 10.789 casos e 527 mortes, também segundo números oficiais.



Entre as duas datas, registaram-se 5.914 novas infeções (em média 164 por dia) e 340 novas mortes (nove por dia em média).



A Dinamarca tem 5,7 milhões de habitantes.



República Checa alivia uso obrigatório de máscara

A República Checa, que a 24 de abril se tornou o primeiro país europeu a voltar a autorizar todas as viagens ao estrangeiro, inclusivamente para férias, teve como primeira medida de alívio de restrições o levantamento da obrigatoriedade de uso de máscara para os praticantes de ciclismo, corrida ou outras atividades desportivas ao ar livre, a 7 de abril.



Também desde o final de abril, o país autorizou os cidadãos a voltar a sair à rua e a deslocar-se dentro do território nacional, mantendo embora a obrigação de uso de máscara, o distanciamento social e a proibição de reuniões de mais de 10 pessoas.



A partir de 25 de maio, anunciou na segunda-feira o ministro da Saúde checo, Adam Vojtech, o uso de máscara passa a ser obrigatório apenas dentro de edifícios, transportes públicos e outros espaços fechados.



Nos espaços ao ar livre, onde desde 19 de março era forçoso usar máscara, a proteção passa a só ter de ser usada se duas ou mais pessoas que não residam na mesma casa estiverem a uma distância entre elas inferior a dois metros.



"Podemos permitir-nos isso", disse o ministro, apontando que o número diário de novas infeções está bem abaixo das 100 há dez dias consecutivos e o de mortes abaixo das 10 por dia desde 13 de abril, com apenas três de domingo para segunda-feira.



A 6 de abril, quando anunciou a primeira medida, a República Checa registava 4.735 casos de infeção, 78 dos quais mortais.



Trinta e cinco dias depois, o país registava na segunda-feira 8.176 casos e 282 mortes.



Nesse período, os casos de infeção aumentaram 3.441 (98,3 em média por dia) e as mortes 204 (5,8 em média por dia).



A República Checa tem uma população de 10,65 milhões.







Surgido em dezembro na China, o vírus SARS-CoV-2 infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios e fez 290 mil mortos.

República Checa, a 07 de abril, Áustria, a 14, Dinamarca, a 15, e Noruega, a 20, foram os primeiros na Europa a levantar algumas das limitações impostas para controlar a epidemia da covid-19, nuns casos reabrindo o pequeno comércio e as creches, noutros voltando a permitir a saída à rua e as deslocações.Na primeira semana de abril, quando anunciaram o princípio do processo de desconfinamento, estes países eram dos menos atingidos na Europa, longe de Itália ou Espanha, os mais afetados.