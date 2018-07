Em comunicado, a entidade liderada por Óscar Gaspar mostra desagrado com as notícias sobre facturação abusiva de dispositivos médicos e com uma carta do início da semana onde a ADSE prevê alterações nos procedimentos de registo, nomeadamente no caso das próteses.



Questionado sobre o assunto, Eugénio Rosa, vogal da ADSE explica que os procedimentos em causa visam preparar a aplicação dos limites do decreto-lei, mas acrescenta que não há efeitos imediatos. "Estão a fazer-se os cálculos para aplicar as normas constantes do decreto-lei. Mas a entrada em vigor depende da conclusão dos estudos e de decisão do Conselho Directivo", que não revela quando será tomada.

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) voltou a contestar o "corte de 10% no valor dos actos pagos aos hospitais privados". A ADSE reafirma a intenção de aplicar os limites previstos no decreto de execução orçamental, mas garante que não há qualquer efeito imediato.É mais um episódio da troca de acusações que dura há vários meses, desde que a ADSE decidiu impor limites aos preços facturados pelos hospitais, sustentando que é necessário prevenir abusos.Nos primeiros meses do ano houve negociações entre as duas partes, mas não se obteve acordo em relação a alguns dos pontos com maior impacto na despesa: caso das próteses, dos medicamentos ou de alguns procedimentos cirúrgicos. O decreto de execução orçamental, publicado em Maio, veio fixar limites máximos.Esta quinta-feira, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) voltou a criticar os "cortes cegos e sem qualquer racional clínico".