Processos em papel têm os dias contados nos tribunais administrativos e fiscais

O princípio do fim do uso de papel nos tribunais administrativos e fiscais começou esta terça-feira, com o alargamento do sistema informático SITAF ao Supremo Tribunal desta jurisdição, onde os processos passam agora a ser exclusivamente em suporte digital. Uma mudança legislativa vai estender esta obrigatoriedade aos advogados.

Os processos dos tribunais administrativos e fiscais passam, a partir de hoje, a ser tramitados exclusivamente por via electrónica, segundo disse ao Negócios fonte oficial do Ministério da Justiça. O princípio do fim do uso de papel nesta jurisdição torna-se possível com o alargamento do Sistema de Informação dos Tribunais Administrativos e Fiscais (SITAF), agora concretizado, ao Supremo Tribunal Administrativo (STA).





O SITAF já era utilizado nos tribunais de 1.ª instância e nos Tribunais Centrais Administrativos – neste último caso desde 3 de Maio. Tal como já tinha anunciado a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, a partir de hoje este sistema informático de suporte à actividade dos tribunais administrativos e fiscais estende-se igualmente ao supremo.





Neste momento, ainda segundo fonte do Ministério da Justiça, a apresentação de peças electrónicas pelos advogados ainda não é obrigatória, podendo estes apresentar peças em papel. No entanto, "está já em processo legislativo uma alteração ao Código do Processo dos Tribunais Administrativos que irá tornar obrigatória essa apresentação por via electrónica".