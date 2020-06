Procura por açúcar vai cair pela primeira vez em 40 anos

A procura global por açúcar vai cair, em 2020, pela primeira vez nas últimas quatro décadas, devido à pandemia da covid-19 que impôs o encerramento de restaurantes, recintos desportivos e cinemas em todo o mundo.

A projeção é do Czarnikow Group, que antecipa uma descida de 1,2% no consumo global de açúcar, para um total de 169,9 milhões de toneladas.

"Normalmente, o consumo fora de casa é maior do que aquele que se faz em casa", explicou Ben Seed, analista da Czarnikow, citado pela Bloomberg. "Se for ao cinema, provavelmente vai beber um litro de refrigerante, ou mais, enquanto vê o filme. Achamos que as pessoas não bebem um litro inteiro de refrigerante enquanto veem Netflix".





No entanto, a indústria já estava a sentir o impacto da redução do consumo antes da epidemia. O crescimento da procura - em grande parte impulsionado pelos países em desenvolvimento - desacelerou nos últimos anos, com novas taxas sobre as bebidas açucaradas em países como a África do Sul e a Tailândia, e especialistas de saúde a instarem as pessoas a reduzirem o consumo.