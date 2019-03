Procurador-geral diz que risco de Reino Unido ficar preso no backstop mantém-se

A primeira-ministra garante ter conseguido, junto de Bruxelas, as garantias legais sobre a natureza temporária do mecanismo de salvaguarda para a fronteira irlandesa exigidas pelo parlamento. Contudo, o procurador-geral britânico afiança que o risco de o Reino Unido ficar indefinidamente preso no backstop persiste inalterado.

EPA

O procurador-geral britânico Geoffrey Cox avisou esta terça-feira que o risco de o Reino Unido ficar indefinidamente alinhado às regras comunitárias no caso de ser acionada a cláusula de salvaguarda para evitar o estabelecimento de controlos rígidos na fronteira irlandesa persiste inalterado, isto apesar das garantias adicionais negociadas pela primeira-ministra Theresa May.

Geoffrey Cox considera que o acordo de saída revisto ontem fechado numa reunião que decorreu em Estrasburgo entre May e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, não alterou de forma significativa o principal problema que levou ao chumbo do primeiro acordo de saída negociado entre Londres e Bruxelas e que, no final de janeiro, foi amplamente rejeitado pelo parlamento do Reino Unido.

Esta posição do procurador-geral é um relevante contratempo para as pretensões da líder conservadora que nas últimas horas apelou a que a Câmara dos Comuns, em particular os partidos que apoiam o governo "torie" (conservadores e unionistas norte-irlandeses), apoiem o acordo melhorado depois das negociações de última hora desta segunda-feira e assim viabilizar o Brexit já previsto na lei britânica para o próximo dia 29 de março.

