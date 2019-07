No conjunto da União Europeia, a produção industrial também acelerou em maio, face a abril, ao crescer 0,8%. Mas, ao contrário do que acontece na Zona Euro, na comparação homóloga o indicador na UE também dá boas indicações: a produção industrial em maio de 2019 cresceu 0,4% face a maio de 2018.Na ótica em cadeia (de mês para mês), a produção industrial na Zona Euro melhorou nos bens de consumo não duradouros e nos duradouros, semelhante ao que aconteceu na União Europeia. Foi na Dinamarca, Irlanda e França que se registaram os maiores aumentos.Na comparação anual, a maior queda da produção industrial na Zona Euro é protagonizada pela produção de bens intermédios (-2,6%) enquanto os bens de consumo não duradouro cresceram 3,1%. Na União Europeia, a produção de bens de consumo não duradouro cresceu 2,8%.Entre os 28 Estados-membros, as maiores quedas registaram-se em Malta, Alemanha e Roménia ao passo que as maiores subidas observam-se na Dinamarca, Irlanda e Hungria.No caso de Portugal, a produção industrial em maio caiu 0,7% face a abril e também 0,7% face a maio de 2018, de acordo com os dados do gabinete de estatísticas europeu. Em Portugal, a produção industrial está em queda há sete meses consecutivos