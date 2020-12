Produção industrial dá em novembro o maior tropeção desde julho

O Índice de Produção Industrial apresentou uma variação homóloga de -3,6% em novembro, o que constitui a maior quebra em quatro meses."Esta evolução foi particularmente influenciada pelo agrupamento de Energia, sem o qual oíndice agregado diminuiu 1,9% (-2,3% em outubro)", lê-se no boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística nesta quarta-feira, 30 de dezembro.O agrupamento de Energia foi o que mais influenciou a evolução do índice total, com um contributo de -2,1 p.p. e uma taxa de variação de -10,3%, em contraste com o mês anterior em que apresentou um contributo de +2,3 p.p. e variação de 12,6%. O único contributo positivo (0,4 p.p.) partiu do agrupamento de Bens Intermédios, que passou de uma taxa de variação de -0,6% em outubro, para 1,1% no mês análise.Já considerando todos os setores, outubro teve um melhor registo que novembro. Ainda assim, o índice tem vindo a enfraquecer desde agosto, quando superou a quebra de 8,2% correspondente a julho e passou para uma variação de 3,6%. A este número seguiram-se os 2,6% de setembro e, finalmente, os 0,4% de outubro.