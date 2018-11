Isto num trimestre em que também incerteza política terá pesado assim como a turbulência nos mercados financeiros que atingiu a dívida e o sector bancário. Em termos de sectores, foi exactamente o da indústria que contraiu, o que não foi compensado pelas subidas do sector agrícola e dos serviços.Isto num trimestre em que também a Zona Euro cresceu ao ritmo mais lento desde 2014

Esta é a pior marca em mais de dois anos e é vista com preocupação pela IHS Markit, principalmente porque as vendas das exportações caíram pela primeira vez em cinco anos. Acresce que a confiança empresarial está em mínimos do final de 2012.



Estes dados negativos criam ainda mais dúvidas sobre as projecções macroeconómicas que o Governo fixou no Orçamento do Estado para 2019, que foi o catalisador da tensão entre Roma e Bruxelas. Para o próximo ano a expectativa é que a economia acelere para os 1,5% - uma meta considerada optimista pela Comissão Europeia -, contrariando a desaceleração que a maior parte dos Estados-membros antecipa.



A terceira maior economia da Zona Euro tem crescido abaixo da média europeia, uma situação que o actual Governo quer inverter. No entanto, para lá chegar quer mudar as metas orçamentais e implementar um orçamento expansionista que esbarrou em Bruxelas.



Neste momento, a Comissão Europeia aguarda um orçamento rectificativo por parte das autoridades italianas. Mas o Governo não tem intenções de mudar os seus planos, comprometendo-se apenas a implementar as medidas necessárias para não derrapar ainda mais no défice caso a economia não corra tão bem quanto o esperado.



Esta sexta-feira os juros da dívida italiana estão a aliviar 6,5 pontos base para os 3,316%, acumulando três sessões de quedas. Este alívio surge numa altura em que os investidores voltam a ter apetite por risco uma vez que os mercados estão a recuperar de um mês particularmente negativo como foi o de Outubro.



É a primeira vez que tal acontece em dois anos. A produção industrial em Itália registou a maior queda desde 2014 e baixou do nível dos 50 pontos em Outubro, ou seja, está em contracção. Os dados foram publicados esta sexta-feira, 2 de Novembro, pela IHS Markit.A contracção da produção industrial sinaliza a fraqueza da economia italiana, depois de no terceiro trimestre ter estagnado . AA desaceleração económica é visível no conjunto da Zona Euro: a produção industrial fixou-se nos 52 pontos, ligeiramente abaixo da estimativa anterior.