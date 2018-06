Produção industrial na Alemanha e França recua em Abril

Bloomberg

s exportações retiraram 0,2 pontos ao crescimento, ao recuar 0,4% em termos trimestrais (quando no final de 2017 tinham avançado 2,2%).





Entre Janeiro e Março, as economias do euro avançaram 2,5% em termos homólogos, mais uma vez abaixo do projectado pelos economistas, que apontavam para um crescimento de 2,8%. Olhando para a evolução em cadeia, Portugal respeita a média de crescimento dos pares europeus: avança 0,4% no primeiro trimestre. Já em termos homólogos, Portugal fica pior na fotografia. O PIB aumentou 2,1% , colocando Portugal entre os piores desempenhos da Zona Euro.

O segundo trimestre não parece promissor para a economia europeia, de acordo com os primeiros dados que são conhecidos. Esta sexta-feira, foi revelado que a produção industrial na Alemanha caiu 1% entre Março e Abril, enquanto a França recuou 0,5% na mesma rubrica. Isto quando os analistas consultados pela Reuters acreditavam num crescimento de 0,3% para a indústria de cada uma destas economias.Estes dados são publicados pouco tempo após os números das exportações terem também desiludido. A balança comercial alemã sentiu desequilíbrios em Abril, com um declínio de 0,3% nas exportações face ao mês anterior e as importações a pesarem mais 2,2%. O excedente germânico ficou-se assim pelos 19,4 mil milhões de euros, contra os 21 mil milhões previstos pelos analistas.Embora seja uma economia de referência, Berlim não foi a única capital a registar baixas nas exportações. Uma quebra generalizada no Velho Continente já havia ditado um abrandamento do PIB na Zona Euro no primeiro trimestre. A