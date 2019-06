A segunda causa deve-se à acumulação de inventário em março, mês em que o Reino Unido deveria inicialmente ter saído oficialmente da União Europeia. As empresas reforçaram os "stocks" com medo de uma saída sem acordo e de potenciais quebras no comércio com os parceiros europeus. Contudo, como tal não se verificou dado que o Brexit foi adiado em último caso para outubro, esse efeito temporário em março não se repetiu no mês seguinte e penalizou abril.



Este comportamento das empresas também teve impacto no comércio internacional de bens. As exportações britânicas caíram 10,9% em abril, a maior queda desde 2006. Já as importações afundaram 14,4%, a maior queda desde 1998, ano em que a série histórica começa.



O resultado desta redução da produção industrial foi uma queda mensal de 0,4% do PIB, a maior desde março de 2016, reforçando assim os receios de que a desaceleração no segundo trimestre seja mais forte. No primeiro trimestre a economia britânica cresceu 0,5% em cadeia, o que correspondeu a um crescimento de 1,3% em termos homólogos.



Estes dados chegam numa altura em que continua a incerteza à volta da saída do Reino Unido da União Europeia. Com a demissão de Theresa May, o Partido Conservador deverá escolher em breve um novo líder para o Governo que deverá consumar a saída até outubro deste ano.



Um dos principais candidatos, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, reforçou a sua retórica anti-União Europeia, alegando que não pagará a "fatura de saída" se os Estados-membros não negociarem um melhor acordo com Londres. A maior parte dos candidatos insiste que o cenário de não-acordo - que os empresários britânicos temem - tem de se manter em cima da mesa.



Após a publicação destes dados, a libra intensificou as perdas, desvalorizando agora 0,4% para 1,2688 dólares.

Segundo a Bloomberg, tanto a BMW como a Peugeot planeiam paralisar as suas fábricas britânicas no verão caso haja disrupções causadas pelo Brexit.