Produção na construção fecha 2019 a crescer mas menos

O Índice de Produção na Construção subiu 2,7% em 2019, abaixo do registado no ano anterior. O recuo deu-se na construção de edifícios.





O ano passado, a produção na construção aumentou 2,7%, o que compara com os 3,4% do conjunto de 2018. A construção de edifícios avançou 2,1% em 2019, menos que os 3,6% com que terminou os doze meses anteriores. Já a engenharia civil cresceu 3,5%, acima dos 3,1% determinados em dezembro de 2018.





O último mês de 2019 registou um salto de 1,7% na produção, 0,4 pontos percentuais abaixo do verificado em novembro.





No que toca ao emprego e às remunerações, ambos aumentaram em 2019 em comparação com o ano anterior, embora no caso do emprego o salto tivesse ficado aquém do verificado em 2018 (2,2%, que compram com os anteriores 2,3%). Já as remunerações subiram 5,8% no conjunto do último ano, 1,8 pontos base acima dos 4% de 2018.