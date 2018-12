Produção na construção regista em Outubro o maior aumento do ano

A produção na construção segue uma trajectória positiva - o índice que a mede, tal como as remunerações e o emprego no sector, tiveram em Outubro aumentos superiores aos de Setembro. O 10.º mês do ano é aquele em que, até agora, se viu um salto maior na produção na construção.

Num ano em que a produção na construção tem visto aumentos sucessivos, em Outubro, o índice de produção na construção subiu 4,5% face ao mesmo mês do ano anterior, o aumento mais expressivo de 2018 registado até à data, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, dia 11 de Dezembro.



O salto dado em Outubro ultrapassa aquele registado em Setembro, que se ficou pelos 4,2%. Os aumentos têm-se superado desde Janeiro, mês no qual o índice subiu 2,5%. Notou-se apenas uma ligeira quebra em Julho, em que o aumento de 3,9% no índice foi menor que os 4% registados em Junho e também em Março, quando o indicador avançou 2,4%, que comparam com os 2,5% de Fevereiro e Janeiro.



Ambos os segmentos analisados pelo gabinete nacional de estatística, a Construção de Edifícios e a Engenharia Civil, tiveram uma contribuição positiva para os resultados melhorados do índice.



Emprego e remunerações acompanham



Tanto o emprego na área da construção como a remuneração aos trabalhadores apresentaram em Outubro a mesma tendência positiva do sector. O emprego cresceu 3,2% em Outubro, em comparação homóloga, quando em Setembro o valor do salto foi de 2,6%. As subidas ao nível do emprego superaram sempre as dos trinta dias anteriores com excepção de Agosto, mês em que a fasquia se manteve nos 2,7% à semelhança de Julho, e Março, quando se assistiu a um salto inferior ao de Fevereiro.



Já no que toca às remunerações, Outubro mostra um crescimento maior que aquele registado em Setembro – de 4%, que comparam com os anteriores 3,1%.