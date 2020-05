Produção nas fábricas italianas sofre queda recorde de 28%

A produção industrial em Itália afundou 28% em março contra fevereiro, naquela que foi a queda mensal mais forte de sempre e reflete a paralisação da economia para conter a propagação da pandemia covid-19.

Apesar de se prever uma forte deterioração da atividade industrial num dos países mais afetados pelo novo coronavírus, a queda registada em março foi mais forte do que o antecipado pelos economistas.

Segundo a Reuters, as estimativas apontavam para uma redução de 20% e entre os 18 economistas consultados nenhum apontava para uma descida tão acentuada.

Os dados ajustados à sazonalidade mostram uma redução ainda maior (-29,3%), que demonstra quão severa pode ser a recessão na economia italiana devido à pandemia.

Itália foi o primeiro país na Europa a registar uma forte propagação do vírus e o governo italiano foi o primeiro a avançar com medidas de contenção. No primeiro trimestre a produção industrial afundou 8,4%, sendo que o setor já estava em quebra mesmo antes da pandemia (recuou 1,1% no último trimestre de 2019).

Em Portugal a produção industrial recuou menos de 10% no mês de março.