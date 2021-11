Produtividade recorde na Zona Euro pode abrandar durante retoma pós-covid, alerta BCE

divulgado esta quinta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE), que alerta que a retirada de apoios às empresas pode ter efeitos adversos e travar a aceleração da produtividade no pós-pandemia.









lê-se no estudo divulgado pelo BCE sobre o impacto da covid-19 na produtividade do trabalho.

Paloma Lopez-Garcia and Bela Szörfi, o aumento da produtividade em plena crise pandémica veio "contradizer a noção geral de que a produtividade é pró-cíclica". A contribuir para este fenómeno estiveram, sobretudo, as restrições impostas devido à covid-19 e o recurso massivo ao teletrabalho.



Entre o último trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2021, o estudo dá conta que a produtividade por hora trabalhada subiu 1,7% na Zona Euro, "mais do que o dobro da taxa média pré-pandemia" registada entre 2014 e 2019, enquanto a média anual do PIB real diminuiu 5,7% e o total de horas trabalhadas por ano caiu, em média, 7,4%.



Pós-pandemia poderá trazer dificuldades



pandemia pode também ter um impacto negativo no crescimento da produtividade das empresas". "Um aumento dos despedimentos à medida que as medidas de apoio são retiradas pode levar à destruição de postos de trabalho e à deterioração de competências, se a substituição de trabalhadores for lenta", alerta.

odem precisar de encontrar novos fornecedores, novas rotas de transporte ou novos locais de produção", o que se traduz em custos acrescidos e num potencial impacto negativo no crescimento da produtividade.

"Será importante ainda que as condições financeiras favoráveis ??se mantenham para viabilizar novos projetos de aumento de produtividade e evitar dívidas empresariais excessivas, juntamente com a alta incerteza, enfraquecendo o investimento no futuro", avisam.

A produtividade do trabalho registou valores recorde durante a pandemia, mas pode começar a abrandar nos próximos meses. A conclusão é de um estudo"O crescimento da produtividade do trabalho da Zona Euro, medido pelo PIB real por hora trabalhada, aumentou no início da pandemia da covid-19, antes de diminuir no decurso da subsequente recuperação económica",Segundo o estudo preparado pelos economistas do BCEOlhando para o futuro, o BCE alerta que a "Os economistas do banco central alertam também que a interrupção das cadeias de distribuição "pode persistir" e que as empresas "pO desparecimento das empresas com produtividade mais baixa é considerado, no entanto, "uma réstia de esperança" para o pós-pandemia, embora não seja claro que levará a um aumento da produtividade das restantes empresas. "O crescimento da produtividade dependerá fortemente de uma ampla aceitação digital e da criação de estratégias de reirada de apoios", conclui o estudo do BCE.