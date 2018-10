Professores: contagem do tempo de serviço nas mãos do PSD

O Governo aprovou o diploma que prevê que os professores recuperem dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço que esteve congelado. Bloco e PCP já avisaram que pedirão apreciação parlamentar se Belém promulgar o decreto-lei de modo a que sejam contabilizados os mais de nove anos. PSD fica numa posição decisiva e com a batata quente nas mãos.

A esquerda quer evitar a todo o custo a entrada em vigor do decreto-lei aprovado esta quinta-feira, 4 de Outubro, pelo Governo e que permite aos professores recuperar apenas dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço em que as carreiras docentes estiveram congeladas (os "famosos" nove anos, quatro meses e dois dias). No entanto, para travar os intentos do Executivo socialista a esquerda precisa do PSD. O mesmo acontece com o Governo e o PS, que precisam do PSD para garantir a aprovação do diploma.





Por partes. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um diploma que estabelece um "modelo de recuperação do tempo de serviço dos docentes", contabilizando a "recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias". Em reacção, Bloco de Esquerda e PCP anunciaram que se o decreto for promulgado pelo Presidente da República vão pedir a apreciação parlamentar do decreto.





Mais: o Bloco começa por pedir a Marcelo Rebelo de Sousa que chumbe o diploma e o PCP anuncia também que vai apresentar um requerimento, "com carácter de urgência", para que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, compareça na Assembleia da República para explicar os contornos da decisão.





Contactada pelo Negócios, a Presidência da República não adianta pormenores sublinhando que "não comenta diplomas que não conhece", antecipando que o decreto-lei chegue a Belém no decurso da próxima semana. Seja como for, Marcelo, que na abertura do ano lectivo afirmou que "os professores de Portugal são dos melhores do mundo", tem duas opções: promulgar ou chumbar o diploma.







Se o Presidente optar pela primeira, a esquerda avança com os já anunciados pedidos de apreciação parlamentar. Mas para que esses pedidos sejam aprovados a esquerda precisa, pelo menos, do apoio do PSD.







No entanto, para já o PSD não se pronuncia e adopta posição idêntica à de Marcelo Rebelo de Sousa, preferindo primeiro conhecer o documento. Ao Negócios, David Justino, líder do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD e coordenador desta espécie de governo-sombra social-democrata para a Educação, diz que o PSD "não comenta um diploma que não conhece".





Ainda assim, o professor David Justino reitera que o partido liderado por Rui Rio defende o "reconhecimento total do tempo de serviço", embora admitindo margem negocial para a modalidade em que esse reconhecimento for feito. Em Junho, o PSD começou por defender a contagem integral para depois recuar e admitir outra opção se o Governo tivesse uma "explicação convincente" para a falta de dinheiro com que justificou a impossibilidade de contabilizar os mais de nove anos. Ontem, Rui Rio acusou, em entrevista à RTP, o Governo de António Costa de "prometer o que não pode cumprir", considerando que os professores têm razão quando exigem a recuperação dos nove anos.



Antes de assumir qualquer posicionamento numa discussão do tema em sede parlamentar, Justino quer não só conhecer o diploma mas também o estudo de impacte orçamental da contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira docente que o PSD solicitou ao Governo, mas que não foi ainda facultado.





Há cerca de seis meses, a direita (PSD e CDS) votou ao lado do BE, PCP e Verdes um pedido de apreciação que procedia a alterações ao concurso extraordinário de mobilidade dos professores aprovado pelo Governo.