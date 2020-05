Segundo as regras do semestre europeu, o prazo para a entrega do Programa de Estabilidade a Bruxelas – o documento que traça os planos da política económica e orçamental dos países – terminou na quinta-feira passada.Tal como o Negócios noticiou, perante a incapacidade para cumprir o prazo, o Governo português enviou uma carta à Comissão Europeia a dar conta do atraso . Aproveitou também para informar a Comissão que, este ano, o documento não vai conter projeções macroeconómicas, nem para o ano corrente. Trará apenas uma quantificação das medidas de reação à crise económica, provocada pela covid-19.Contactada, fonte oficial da Comissão adianta ao Negócios que as autoridades portuguesas informaram "ontem sobre o atraso na submissão do seu Programa de Estabilidade, fruto da situação atual e das exigências nacionais" no que diz respeito ao documento. Nomeadamente, o Executivo português recuperou a formulação anterior da lei de enquadramento orçamental, que indica que a Assembleia da República tem dez dias para se pronunciar sobre o mesmo.Portugal não é o único país com dificuldades em cumprir o prazo. A Eslováquia e o Reino Unido também assinalaram que poderiam entregar os documentos com atraso, adiantou o mesmo porta-voz da Comissão.