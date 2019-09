Programa de rendas acessíveis não passa de um “paracetemol” em Lisboa, Porto e Algarve

Com apenas dois meses de existência, o programa revela-se praticamente inacessível nas regiões onde há mais dificuldades, de acordo com uma análise do diário Público em parceria com uma equipa de investigadores da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto.

"No Porto, em Lisboa e no Algarve parece que é dar um paracetamol a um paciente que precisa de quimioterapia", considera Aitor Varea Oreo, um dos membros da equipa de investigadores da faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, que em parceria com o jornal Público faz uma análise às condições do Programa de arrendamento Acessível (PAA), tendo concluído que este instrumento nem para paliativo serve nas regiões do país onde há mais dificuldade no acesso ao mercado de habitação.