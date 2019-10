Programa do governo já foi aprovado e será entregue na AR

O programa do governo já foi aprovado no Conselho de Ministros que arrancou pouco depois da tomada de posse do novo Executivo.

"O Conselho de Ministros, em reunião realizada hoje na Presidência do Conselho de Ministros, procedeu à discussão e aprovação do Programa do Governo, que será remetido à Assembleia da República nos termos constitucionais", refere o comunicado do Conselho de Ministros.