Programa eleitoral do PSD aprovado com 17 abstenções e novo 'vice'

O programa eleitoral do PSD foi aprovado esta noite pelo Conselho Nacional do partido, com 17 abstenções, numa reunião em que foi também ratificado o nome de José Manuel Bolieiro como novo 'vice' do partido.

No primeiro ponto da ordem de trabalhos, o nome de José Manuel Bolieiro foi aprovado com 84 votos favoráveis (73,6% do total), 18 brancos e 12 nulos, substituindo no cargo Manuel Castro Almeida, cuja demissão foi tornada pública no início de julho com acusações de "centralismo" ao presidente social-democrata, Rui Rio.