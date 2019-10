Programas dos partidos: saiba o que está a escolher no domingo

Há duas semanas que os líderes políticos e as suas caravanas partidárias procuram convencer os eleitores e garantir o seu voto no domingo. Ainda assim, até o mais atento dos eleitores ficará mal informado se não conhecer o programa dos partidos. Assim, o Negócios fez o trabalho por si: neste dossiê, dividido em 13 grandes áreas, por sua vez desagregadas em vários temas, poderá encontrar as principais propostas dos seis partidos com assento parlamentar.