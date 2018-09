Projecções dão extrema-direita em terceiro lugar na Suécia

As primeiras projecções nas eleições legislativas na Suécia deste domingo dão a vitória à coligação social-democrata, com a coligação de esquerda a poucos pontos percentuais, mas em segundo lugar. A extrema-direita, Democratas da Suécia, é a terceira força mais votada, avança a AFP, depois de muitas sondagens que afirmavam que poderia vir a transformar-se na segunda força política do país.O partido de extrema-direita Democratas Suecos apresentou-se como anti-imigração e anti-União Europeia, surgindo com uma projecção de 16,3%, uma subida em relação à eleição anterior em que obteve 12,9%.Segundo o canal de televisão TV4, a coligação entre os Social-democratas, os Verdes e o Partido de Esquerda pode ficar com cerca de 40,1% dos votos.