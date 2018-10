Jair Bolsonaro foi eleito este domingo o novo presidente do Brasil, tendo em conta os resultados oficiais já revelados.

Bolsonaro, o regenerador populista que não tem meio-termo, será assim o próximo presidente do Brasil, sucedendo a Michel Temer. Derrotou Fernando Haddad, o "tranquilão" especialista em marxismo.



As projecções divulgadas logo que as urnas fecharam no Brasil (22 horas em Lisboa) davam a vitória a Jair Bolsonaro, com 56%. Fernando Haddad perdeu as presidenciais, ficando com 44% dos votos, segundo as projecções do Ibope. As projecções da DataFolha também atribuiram a vitória a Bolsonaro.



Menos de meia-hora depois do fecho das urnas Bolsonaro foi proclamado o vencedor da segunda volta no Brasil, tornado-se o 42.º presidente do país. Cargo que assumirá a 1 de Janeiro, quando tomar posse.

















Com 94,44% dos votos apurados, Jair Bolsonaro segue com 55,4% dos votos, contra 44,46%, como indica a contagem da Globo.







Em Lisboa, também Bolsonaro saiu vitorioso. O candidato da extrema-direita venceu nas 27 assembleias de voto em Lisboa, conquistando 64,4% dos 6.948 votos válidos, segundo os resultados oficiais afixados na Faculdade de Direito. Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal - PSL) obteve 4.475 votos contra 2.473 votos (35,5%) do candidato do PT (Partido dos Trabalhadores, esquerda), Fernando Haddad. No Porto venceu com 66,5% dos votos.





A vitória do candidato do PSL confirma as sondagens reveladas desde que Bolsonaro ganhou a primeira volta das eleições, há três semanas. E isto apesar de nas últimas sondagens Haddad ter subido nas intenções de voto. Não o suficiente para garantir a eleição, apesar de, no acto de votar, o candidato do PT ter revelado esperança na recuperação. Mas a confiança demonstrada por Bolsonaro acabou mesmo por ser a acertada. O candidato de extrema-direita assumia, quando foi votar, que os resultados deveriam dar-lhe a vitória, segundo o que sentia nas ruas.



As últimas sondagens davam a Jair Bolsonaro, um capitão reformado do Exército, 56% das preferências dos brasileiros, contra os 44% do adversário. A diferença da intenção de voto entre os candidatos presidenciais tinha caído seis pontos numa semana.



Na primeira volta, Haddad (29%) ficou a 17 pontos percentuais de Bolsonaro (46%).