Projeto Balcão Company In vai facilitar "Empresa na Hora" para estrangeiros

O Instituto de Registos e Notariado (IRN) e a Autoridade Tributária (AT) assinaram hoje um protocolo para a atribuição do NIF a investidores estrangeiros e que visa facilitar a constituição da "Empresa na Hora", com benefícios para a economia.

Na sessão de apresentação do projeto Balcão Company IN /Empresa na Hora para Estrangeiros, realizada nas instalações do Registo Nacional de Pessoas Coletivas (RNPC), em Lisboa, estiveram presentes, entre outros responsáveis governamentais, a secretária de Estado da Justiça Anabela Pedroso e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.