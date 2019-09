Proprietários com IMI superior a 500 euros têm até hoje para pagar imposto

O último dia de agosto é a data limite para os contribuintes pagarem uma das prestações do IMI. Neste caso estão incluídos os proprietário com imóveis cujo IMI supere o valor total de 500 euros.

O prazo para o pagamento da segunda das três prestações do Imposto Municipal sobre os Imóveis, que abrange os casos em que o valor do IMI supera os 500 euros, termina este sábado, 31 de agosto.





A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) emitiu este ano 3.890.587 notas de cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), entre as quais se incluem 669 de valor superior a 500 euros.