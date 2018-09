Proprietários dizem que proposta de Rio para mais-valias é “um delírio político”

Luis Meneses Leitão reage "com perplexidade" à proposta, apresentada esta quarta-feira à noite pelo presidente do PSD de vir a penalizar fiscalmente quem compre e venda imóveis num curto espaço de tempo e, dessa forma, contribua para a especulação no mercado. "É uma ideia que tem apenas algumas correcções face à do Bloco de Esquerda e que continua a não fazer qualquer sentido, podendo apenas levar a uma paralisação do mercado", sustenta.

Rui Rio, recorde-se, defende que "aqueles que andam a provocar preços especulativos paguem um imposto superior àqueles que não o fazem". Segundo esta ideia do presidente do PSD, "quem vende uma casa ao fim de dez anos teria uma taxa, quem vende ao fim de 20 ou 30 anos se calhar não pagaria nada, e quem anda a comprar e vender pagaria bastante porque anda a inflacionar o preço do mercado". Rui Rio salientou estar a falar de diferenciar a taxa do IRS já existente sobre mais-valias e não "de uma nova taxa".