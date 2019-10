Protestos em Hong Kong levam à primeira recessão económica em dez anos

Hong Kong caiu pela primeira vez na última década numa recessão técnica, depois de a economia ter encolhido, em cadeia, 3,2% entre julho e setembro deste ano, pelo segundo trimestre consecutivo, segundo os dados iniciais divulgados pelas instituições do Governo do país. Quando comparado com o período homólogo, o Produto Interno Bruto (PIB) contraiu 2,9%.





Os números divulgados, os mais fracos desde a crise financeira global de 2008, foram precipitados pelos protestos agressivos que se fazem sentir há cinco meses em Hong Kong e que penalizaram principalmente os setores do retalho, com muitas lojas fechadas durante as contestações, e do turismo, prejudicado pelas constantes paralisações do aeroporto e pela insegurança que se vive nas ruas do país.