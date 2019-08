Protestos em Hong Kong sobem de tom. Mercados afundam

O Hang Seng, índice que agrupa as cotadas de Hong Kong, liderou as quedas de hoje entre os principais mercados asiáticos ao cair 2,9%. Apesar do cenário geral de quedas no continente, precipitado pela dura guerra comercial entre os EUA e a China, que dura há mais de um ano, o índice do país tem avolumado as maiores quedas desde que os protestos começaram.





As manifestações em Hong Kong, que passou para administração chinesa em 1997, contra a lei de extradição para a China, começaram no final de março, mas conheceram o seu auge a 9 e 16 de junho, quando quase 2 milhões de pessoas se fizeram ouvir nas ruas, naqueles que foram os maiores protestos da história do país. Entretanto a lei foi suspensa, mas não retirada.