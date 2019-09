alterações legislativas nesse sentido. " Não se mostram atualmente oportunas ", afirmou, justificando-se com falta de meios e de capacidade técnica do Fisco para o fazer e recordando alterações feitas nos últimos anos.Mas a mudança acabou por sair do parlamento, que aprovou por unanimidade uma proposta do PSD para fazer com que o IRS não penalizasse quem recebe rendimentos de anos anteriores.Assim, a partir de 1 de outubro, quando a alteração legislativa entra em vigor, passa a ser possível entregar uma declaração de substituição para que os rendimentos sejam imputados aos anos em concreto, com um limite de cinco anos.Esta mudança "abrange a generalidade dos rendimentos" produzidos em anos anteriores, excetuando-se os dos rendimentos litigiosos, ou seja, cuja determinação do titular ou do valor dependa de decisão judicial.Além disso, há uma alteração específica para a retenção na fonte para as pensões. Até aqui, os rendimentos anteriores eram somados - fazendo subir a retenção paga naquele mês, mas com as alterações aprovadas "o valor é dividido pela soma do número de meses a que respeitam, aplicando-se a taxa assim determinada à totalidade dessas pensões".Esta mudança é semelhante a uma outra que o Governo tinha introduzido com o Orçamento do Estado para 2019, mas que só se aplicava aos rendimentos de trabalho dependente. É por isso que os pensionistas que receberam retroativos em agosto não foram penalizados , segundo o Ministério das Finanças.São estas mudanças que Maria Lúcia Amaral vem aplaudir, num comunicado divulgado nesta quinta-feira, 19 de setembro: "Criam condições que permitirão corrigir situações de injustiça fiscal", afirma.