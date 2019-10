Primeiro-Ministro - António Costa Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital - Pedro Siza Vieira Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros - Augusto Santos Silva Ministra de Estado e da Presidência - Mariana Vieira da Silva Ministro de Estado e das Finanças - Mário Centeno Ministro da Defesa Nacional - João Gomes Cravinho Ministro da Administração Interna - Eduardo Cabrita Ministra da Justiça - Francisca Van Dunem Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública - Alexandra Leitão Ministro do Planeamento - Nelson de Souza Ministra da Cultura - Graça Fonseca Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Manuel Heitor Ministro da Educação - Tiago Brandão Rodrigues Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Ana Mendes Godinho Ministro da Saúde - Marta Temido Ministro do Ambiente e da Ação Climática - João Pedro Matos Fernandes Ministro das Infraestruturas e da Habitação - Pedro Nuno Santos Ministra da Coesão Territorial - Ana Abrunhosa Ministra da Agricultura - Maria do Céu Albuquerque Ricardo Serrão Santos Ministro do Mar - Ricardo Serrão Santos

No atual Governo, Alexandra Leitão era secretária de Estado Adjunta e da Educação no Ministério da Educação, tendo trabalhado em temas difíceis durante a atual legislatura como a contagem do tempo de serviço nas carreiras dos professores.



Agora vai assumir a pasta da Modernização do Estado, que anteriormente estava junto da ministra da Presidência (Maria Manuel Leitão Marques e, posteriormente, Mariana Vieira da Silva), em conjunto com a pasta da Administração Pública, que anteriormente estava sob a alçada do Ministério das Finanças nas mãos de Maria de Fátima Fonseca.



Segue-se a nova ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que era a secretária de Estado do Turismo no atual Governo dentro do Ministério da Economia. Ana Mendes Godinho sucede a Vieira da Silva, histórico ministro socialista que já tinha anunciado que iria reformar-se.



Na área do trabalho, a nova ministra tem experiência na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) enquanto diretora dos Serviços de Apoio à Atividade Inspetiva e Inspetora do Trabalho entre 2012 e 2015. Além disso, tem uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Legística e Ciência da Legislação.



A estrear um novo ministério está a atual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro. Ana Abrunhosa, doutorada em economia, irá assumir a pasta da Coesão Territorial, após mais de 10 anos na CCDR.



Ana Abrunhosa tinha sido acusada em 2016 pelo Ministério Público (MP) dos crimes de difamação e denúncia caluniosa do anterior presidente da CCDRC, Pedro Saraiva, mas foi absolvida em maio deste ano.



Em substituição de Capoulas Santos, Maria do Céu Albuquerque entra para liderar o Ministério da Agricultura, após ter estado no anterior Governo enquanto secretária de Estado do Desenvolvimento Regional.



Anteriormente, foi presidente da Câmara Municipal de Abrantes durante nove anos e presidiu ao Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo desde 2013.



Em último lugar na hierarquia do Governo está o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, que entra em substituição de Ana Paula Vitorino. O ex-eurodeputado socialista entre 2014 e 2019 foi membro da comissão das pescas no Parlamento Europeu, área em que esteve mais envolvido. Doutorado em Biologia, foi presidente do IMAR- Instituto do Mar e pró-reitor da Universidade dos Açores.

O próximo Governo liderado por António Costa, que foi indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República, contará com cinco novos ministros. Dois deles são caras novas e três são secretários de Estado que sobem de posição no Executivo.Entre os novos ministros na hierarquia do próximo Governo, segundo a proposta de composição aceite por Marcelo Rebelo de Sousa , é a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, a primeira a aparecer.