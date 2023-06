PRR 2.0 e PT2030 vão dar mais 7,5% ao PIB em 20 anos

Com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a “engordar” para 22,2 mil milhões de euros, o impacto económico do plano foi revisto em alta. O Governo conta agora que a economia cresça mais 4,1% com o PRR, o que significa que, em conjunto com os fundos do Portugal 2030 – cujos primeiros concursos foram lançados em maio –, o país deverá crescer mais 7,5% ao longo de 20 anos com estes fundos europeus.



