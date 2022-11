PRR: "Estimamos que os pagamentos possam ultrapassar os 1.300 milhões este ano"

Até ao final do ano, o presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR acredita que será possível chegar aos 1.300 milhões de euros em pagamentos efetuados. Mas insisto que a melhor forma de avaliar a execução do PRR é com o “desenvolvimento real” dos projetos no terreno.

