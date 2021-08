PRR: Portugal contratualizou esta semana um décimo do executado na anterior

tranche de Bruxelas relativa ao pré-financiamento do PRR, a 5 de agosto. Na altura, o PRR já contava com uma taxa de execução de 15%, que subiu para 17% a 11 de agosto e, depois, para 27% a 18 de agosto. Ou seja, na última semana, Portugal conseguiu executar apenas um décimo do montante contratualizado nos sete dias anteriores.

Portugal já contratualizou 28% das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), segundo o balanço feito esta quinta-feira pela estrutura de missão "Recuperar Portugal". Os dados apontam para uma desaceleração do ritmo de verbas contratualizadas, tendo em conta que foram assinados apenas contratos com um valor correspondente a um décimo dos da semana anterior.Até ao momento, já foram contratualizados 4.735 milhões de euros num total de 16.644 milhões que serão distribuídos ao abrigo do PRR. No entanto, na semana anterior, já tinham sido contratualizados 4.467 milhões de euros, o que significa que entre 19 e 25 de agosto foram assinados mais 268 milhões de euros em contratos.A percentagem de execução do PRR subiu, por isso, de 27 para 28%, sendo esta a variação mais curta desde que Portugal recebeu a primeira Os dados divulgados pela estrutura de missão mostram que, no que toca às componentes contratuatualizadas apenas houve alterações na que diz respeito à Resiliência, com a taxa de execução a subir de 30 para 35% (o que corresponde a 3.948 milhões de euros). Já nos pilares Transição Climática e Transição Digital não há alterações e mantém-se o valor da semana anterior: 10% das verbas da Transição Climática já foram executadas (305 milhões de euros) e 20% (482 milhões de euros) da Transição Digital.Ao todo, já foram assinados 19 contratos no valor de 4.467 milhões de euros e há outros 38 contratos em curso. Apesar disso, apenas 0,02% do PRR (2,8 milhões de euros) já foi pago.