PS a favor de comissão de inquérito proposta pelo BE que envolve Manuel Pinho

O PS vai votar a favor da comissão de inquérito hoje proposta pelo BE, e que envolve o ex-ministro Manuel Pinho, disse à Lusa o vice-presidente da bancada socialista Carlos Pereira.

O deputado do PS recusa a ideia de se tratar de "uma comissão de inquérito ao caso Manuel Pinho", mas sim a "um universo bastante abrangente" sobre as chamadas "rendas do setor energético" e que o partido não mete a "cabeça na areia" por estar envolvido um ministro de um governo socialista.

"Esse é um tema que também deve ser avaliado e aprofundado, as responsabilidades políticas que possam existir. Nós não metemos a cabeça na areia", afirmou.