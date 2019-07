PS alarga vantagem sobre a direita a três meses das legislativas

A sondagem Expresso/SIC, feita pelo ICS e ISCTE, mostra que a diferença entre o PS e o PSD aumentou para 15 pontos, o que, para os autores do estudo, é já uma distância "estatisticamente significativa", mesmo que seja cedo demais para "ser interpretada como expressão de intenções de voto plenamente cristalizadas, e menos ainda como previsões de um futuro resultado eleitoral".





Face à sondagem de fevereiro, as intenções de voto do PS sobem de 37% para 38%, enquanto as do PSD caem de 25% para 23%, uma descida que não é capitalizada pelo CDS. Isto porque o partido de Assunção Cristas é mesmo o que mais cai, de 8% para 5%, igualando as intenções de voto do PAN, que sobem três pontos, mostra a sondagem publicada pelo Expresso.