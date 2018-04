PS apoia mensagens de Marcelo e Ferro sobre renovação do sistema político

O líder parlamentar do PS manifestou apoio às mensagens do chefe de Estado e presidente da Assembleia da República para a renovação no sistema político, salientando a sua acção pessoal no actual processo sobre transparência política.

"Pelo contrário. Quem está seguro dos pontos de divergência está, também, em melhores condições para se entender naquilo que ultrapassa as grandes orientações de política económica e social", afirmou, acrescentando que a democracia tem "momentos de compromisso" mas que "não dispensa o confronto das alternativas".



"Julgo até que a saúde do nosso sistema partidário assenta, justamente, nesta capacidade de gerar alternativas claras", disse ainda, elogiando a capacidade de gerar soluções da democracia portuguesa, "mesmo nas condições mais difíceis".



Pouco antes no discurso, Ferro Rodrigues fez um elogio a Marcelo rebelo de Sousa, sentado a seu lado na tribuna principal do hemiciclo, pelo papel que teve na "recuperação da confiança" no país depois dos anos de intervenção da "troika".



"Digo-o aqui ao seu lado, e digo-o onde for preciso. Tem uma importante quota-parte nos méritos dos resultados de Portugal nos últimos anos. E uma relação exemplar com a Assembleia da República e os outros órgãos de soberania", concluiu.

Os elogios foram feitos por Eduardo Ferro Rodrigues na sessão solene, no parlamento, dos 44 anos do 25 de Abril, em que lembrou o golpe dos capitães de Abril que, com o golpe, abriram caminho para "um Portugal democrático, solidário e aberto à Europa e ao Mundo".Duas semanas depois de assinado o acordo entre o PSD e o Governo em matéria de fundos comunitários e descentralização, Ferro Rodrigues afirmou que Portugal tem "desafios estratégicos próprios que vão além do tempo das legislaturas e que devem ser abraçados desde já, com o maior consenso possível".Para o presidente do parlamento e ex-líder do PS, os "compromissos estratégicos em nada prejudicam as divergências programáticas existentes".