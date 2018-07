PS aprova limite a contratos a prazo que vai além do acordo com patrões

PS aprovou na generalidade o fim do banco de horas e restrições à contratação de jovens e desempregados de longa duração. E viabilizou uma proposta do Bloco de Esquerda com maiores restrições à contratação a prazo.

Lusa

O PS fechou esta sexta-feira, 6 de Julho, a porta à discussão de temas como as férias ou as compensações por despedimento, mas ao mesmo tempo aprovou na generalidade uma proposta do Bloco de Esquerda que estabelece uma maior restrição à contratação a termo do que a que ficou combinada em concertação social.



Actualmente, todas as empresas com menos de 750 trabalhadores podem contratar a prazo quando abrem um novo estabelecimento (uma loja, por exemplo).



A proposta do Governo prevê que este limiar desça para 250 trabalhadores, o que restringe o grupo de empresas que o podem fazer. Até porque a possibilidade de alterar esta regra por contratação colectiva também é eliminada.



Ora, a proposta do Bloco de Esquerda aprovada esta sexta-feira na generalidade vai mais longe ao estabelecer que só as empresas com menos de 10 trabalhadores poderão continuar a poder contratar a prazo quando abrem um novo estabelecimento.



Trata-se de uma aprovação na generalidade, que traduz uma primeira posição política e que pode sinalizar a abertura para a negociação de matérias na especialidade, em confronto com o que ficou definido em concertação social. O diploma do Governo só será votado nas próximas semanas e o trabalho da especialidade não deverá arrancar antes de Setembro.



O PS aprovou ainda uma proposta do PCP para eliminar a norma que permite a contratação a termo de trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração para trabalho permanente. A terceira proposta que o PS aprovou é do Bloco de Esquerda e determina o fim do banco de horas individual.



Contudo, nestes dois últimos casos, em causa estão medidas que constam do projecto do Governo e que foram acordadas em concertação social.