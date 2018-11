PS cai em Novembro mas mantém liderança destacada nas intenções de voto

As intenções de voto no PS caíram pelo segundo mês, para 37,8%. Apesar de o PSD subir para 26%, os socialistas mantêm uma distância confortável de 11 pontos.

Lusa

As intenções do voto no Partido Socialista (PS) desceram pelo segundo mês em Novembro, de acordo com o barómetro da Aximage, feito para o Negócios e Correio da Manhã.

O PS recuou para 37,8%, menos dois pontos do que há dois meses, atingindo o valor mais baixo desde Junho deste ano. Em Julho de 2017, havia 44% de portugueses com intenção de votar nos socialistas.

Quanto ao PSD, recuperou em Novembro da queda dos dois meses anteriores, estando agora com 26,4%. Apesar de ter recuperado distância para o PS, o partido de Rui Rio está mais de 11 pontos percentuais abaixo dos socialistas.

Quanto ao Bloco de Esquerda, mantém-se nos 9,1%, ainda assim abaixo dos níveis registados antes do caso Robles, enquanto o PCP sofre uma quebra para 6,2%. Já o CDS recua de forma significativa para os 7,7%, regressando aos níveis que tinha antes do Verão.



FICHA TÉCNICA

Universo: indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidor de telemóvel.

Amostra: aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, actividade e voto legislativo) e representativa do universo e foi extraída de um sub-universo obtido de forma idêntica. A amostra teve 603 entrevistas efectivas: 281 a homens e 322 a mulheres; 59 no Interior Norte, 104 na Área Metropolitana do Porto, 110 no Litoral Centro, 166 na Área Metropolitana de Lisboa e 79 no Sul e Ilhas; 100 em aldeias, 162 em vilas e 341 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral.

Técnica: Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido nos dias 9 a 12 de Novembro de 2018, com uma taxa de resposta de 76,9%.

Erro probabilístico: Para o total de uma amostra aleatória simples com 603 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 4,00%).

Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direcção técnica de Jorge de Sá e de João Queiroz.