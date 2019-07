PS com o dobro das intenções de voto do PSD a menos de três meses das eleições

O PS com 43,2% dos votos obteria o dobro dos do PSD, 21,6%, caso as eleições legislativas fossem agora, de acordo com uma sondagem da Pitagórica para o JN e a TSF publicada hoje.

O Bloco de Esquerda (BE) alcançaria 9,2% dos votos, seguido pela CDU com 6,8%, CDS-PP com 6%, PAN com 3,6% e a Aliança com 1,2%, segundo a sondagem.