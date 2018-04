O PS confirmou esta quinta-feira que vai votar contra todas as resoluções sobre o Programa de Estabilidade, incluindo as do BE e PCP, mas ressalvou que a solução de Governo, a "Geringonça", está "para durar".

"Votaremos contra todos os projectos de resolução", declarou João Paulo Correia, negando, depois, que o Governo e o PS se encontrem isolados em matéria económico-financeira de médio prazo.



"Todos os portugueses sabem que há uma enorme distância entre o PS e o PSD/CDS-PP. Todos os portugueses sabem como seria hoje o país se o PSD e o CDS-PP continuassem no Governo. No último Programa de Estabilidade que apresentaram [em 2015] propunham um corte de 600 milhões de euros nas pensões e a eliminação da contribuição extraordinária para o sector energético, o que iria favorecer a EDP", disse.



Já em relação ao Bloco de Esquerda e PCP, o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS desdramatizou as divergências "sobre política europeia" e defendeu que a actual solução política tem ultrapassado sempre os obstáculos.



"Primeiro dizia-se que o Programa do Governo não seria aprovado na Assembleia da República, depois era o primeiro Orçamento do Estado que não passava - e já passaram três até agora. Nas matérias de fundo, relacionadas com a governação (reposição salarial, mais direitos e investimento público), estamos unidos. A "Gerigonça" está sólida e é para durar", afirmou.



Perante os jornalistas, João Paulo Correia referiu que o PS desconhece ainda qual será o sentido de voto esta tarde do Bloco de Esquerda e do PCP face às resoluções apresentadas pelo PSD e CDS-PP.



Mas procurou, novamente, passar uma ideia de estabilidade na solução política que suporta o executivo minoritário socialista.



Temos superado com sucesso todas as provas que nos têm sido colocadas. Hoje e no futuro viveremos mais um bom momento da 'geringonça'", acrescentou.

Estas posições foram transmitidas aos jornalistas pelo vice-presidente do Grupo Parlamentar socialista João Paulo Correia no final da reunião semanal da bancada do PS na Assembleia da República.Hoje, em votação, estarão cinco resoluções apresentadas pelo CDS-PP (duas), PSD, BE e PCP sobre o Programa de Estabilidade (2018/2022) do Governo - documento que ainda este mês é enviado para apreciação em Bruxelas.Tal como a agência Lusa tinha avançado na segunda-feira, o PS considera que todas estas resoluções contêm "aspectos centrais" com as quais discorda.