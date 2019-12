PS exclui propor medidas de apoio ao media no orçamento para 2020

Em declarações à TSF, o deputado socialista Pedro Delgado Alves rejeitou corresponder ao pedido do Presidente da República, que gostaria de ver medidas de apoio à comunicação social no Orçamento do Estado para 2020.

No dia seguinte a Marcelo Rebelo de Sousa ter sugerido a inclusão, no próximo Orçamento do Estado (OE), de medidas, mesmo que experimentais, de apoio à comunicação social, o PS revelou que não apresentará propostas nesse sentido durante a discussão do documento com apresentação marcada para 16 de dezembro.





No Fórum da TSF realizado esta quarta-feira, o deputado socialista Pedro Delgado Alves notou que "está-se a falar do OE do próximo ano, que entrará daqui a uma quinzena" para defender que avançar medidas sem uma "triagem" e "debate" prévios "pode ser não só prematuro, como arriscado". A discussão e comparação defendida por Delgado Alves "não é algo que se consiga [fazer] no espaço de 15 dias ou no quadro do orçamento".