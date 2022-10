PS mexe no processo dos despedimentos coletivos

Todas as empresas vão ter de comunicar previamente à Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) a intenção de avançar para um despedimento coletivo. A alteração está prevista nas propostas de alteração do PS ao Código do Trabalho, que também indicam que o despedimento pode ser ilícito quando não sejam feitas as comunicações iniciais aos trabalhadores.

