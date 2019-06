PS não acaba com as PPP mas diz agora que só podem ser excecionais

Grupo parlamentar socialista apresentou uma nova redação do artigo sobre as PPP no âmbito da discussão da nova Lei de Bases da Saúde. Não acaba com as PPP, como pretendem BE e PCP, mas estabelece que o seu recurso terá de ser excecional.

"A gestão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde é publica, podendo ser, em situações excecionais, supletiva e temporariamente assegurada por contrato de direito público, devidamente fundamentado, nos termos da Lei".





Esta é a nova redação do artigo relativo às Parcerias Público-Privadas (PPP) que o grupo parlamentar do PS apresentou esta terça-feira, dia 11 de junho, no âmbito da discussão da nova Lei de Bases da Saúde, cujas votações estão previstas para esta tarde. A novidade está na palavra "excecionais".

O objetivo da nova proposta sobre o capítulo das PPP (Base 18) é "clarificar" o entendimento de que "a gestão pública dos estabelecimentos do SNS deve ser feita diretamente pelo Estado, salvaguardando, no entanto, situações de ocorrência excecional, segundo uma lógica supletiva e temporária e mediante fundamentação, da sua gestão, por via de contrato de direito público, não o ser".