PS propõe diminuição de taxas moderadoras em função da Linha 24

nos centros de saúde vai ser faseado , não entrando em vigor já em 2020, como previa um projeto de lei do BE aprovado no dia 14 no Parlamento.

De acordo com a vice-presidente da banca parlamentar do PS, "fomos absolutamente claros no debate [da aprovação do fim das taxas]. É estranho, para nós, estas críticas. Defendemos o que sempre dissemos desde a primeira hora".Jamila Madeira afirmou ainda que "não se pode suprimir integralmente" o pagamento de taxas moderadoras nos centros de saúde. Nesse sentido, propôs ao BE que o seu projeto de lei baixasse à comissão sem votação para depois discutir em detalhe a forma como será implementado.Foi este fim de semana que o Expresso avançou que o fim das taxas moderadoras



Esta alteração acontece numa altura em que os partidos estão a debater na Assembleia da República, em sede de especialidade, a aprovação de uma nova Lei de Bases da Saúde. Depois de frustadas as negociações do PS com os partidos à sua esquerda, que pretendiam eliminar a possibilidade de Parcerias Público-privadas (PPP) na área da Saúde, os socialistas estão agora a discutir com o PSD a viabilização de uma nova lei de bases que substitua a que está em vigor, de 1990, quando Cavaco Silva era primeiro-ministro.