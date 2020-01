Em causa está um complemento que faz com que o valor total recebido em janeiro (por via das atualizações regulares) perfaça em agosto os 10 euros, para quem cumpre o critério aqui explicado, ou apenas os 6 euros, se estiverem em causa as pensões sociais, rurais e o primeiro escalão das pensões mínimas, que foram atualizadas durante o programa de ajustamento e que são também as mais baixas.Os detalhes foram avançados pela líder parlamentar do PS na conferência de imprensa de apresentação de propostas de alteração ao Orçamento. Ana Catarina Mendes sugeriu que não há margem orçamental para ir mais longe, como propunham o Bloco de Esquerda e o PCP."A responsabilidade orçamental obriga-nos a fazer um conjunto de opções", referiu, quando questionada sobre a possibilidade de o aumento ser de 10 euros para todos ou chegar mais cedo. O impacto orçamental da proposta que agora apresenta será aproximadamente igual ao do ano passado. Nessa altura, o aumento chegou em janeiro mas o valor do complemento que perfaz os seis ou os dez euros foi mais baixo, porque a atualização regular tinha sido mais alta.A líder parlamentar do PS confirmou ainda que o orçamento vai ter uma alteração para permitir que os rendimentos dos filhos sejam ignorados, até ao terceiro escalão, nas candidaturas dos reformados ao complemento solidário para idosos.Na área das creches, Ana Catarina Mendes também confirmou que as famílias do primeiro escalão terão acesso gratuito a partir do próximo ano letivo, tal como tinha revelado na semana passada a ministra da Segurança Social , Ana Mendes Godinho.Notícia atualizada às 18:59 com mais informação