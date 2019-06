PS quer englobar mais rendimentos no IRS

O PS quer englobar mais rendimentos de IRS, de forma gradual nos próximos anos. A intenção está incluída no projeto de programa eleitoral, citado pelo jornal digital Eco, e é justificada com o objetivo de "promover a progressividade fiscal".





De uma forma geral, o Fisco soma os rendimentos para aplicar às pessoas singulares uma taxa progressiva, tanto mais alta quanto maior for o valor dos rendimentos. Contudo, há rendimentos que escapam a este englobamento, sendo sujeitos a uma taxa de 28%, independentemente do valor total que a pessoa recebe. É o caso dos rendimentos de rendas de casas, que podem pagar a taxa autónoma, ou dos rendimentos de capitais.





O projeto de programa não entra em detalhes, referindo apenas que se quer "caminhar no sentido do englobamento", tal como têm defendido PCP e Bloco de Esquerda.





Também de acordo com o Eco, no mesmo capítulo relativo às desigualdades o PS também fala de um novo acordo plurianual para a evolução do salário mínimo, a ser definido em concertação social, bem como da intenção de promover aumentos reais das pensões através da subida do complemento solidário para idosos, destinado aos pensionistas comprovadamente pobres.