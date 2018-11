PS quer incluir ambientalistas na comissão de acompanhamento à alteração no ISV

O grupo parlamentar do PS quer que a comissão de acompanhamento à aplicação da componente ambiental do imposto sobre veículos (ISV) inclua também ONG ambientalistas.

O grupo parlamentar do PS quer que a comissão de acompanhamento à aplicação da componente ambiental do imposto sobre veículos (ISV) inclua também ONG ambientalistas. Esta é uma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) apresentada pelos socialistas.



Na proposta de OE2019, o Governo instituiu uma redução transitória no valor das emissões de dióxido de carbono (CO2) medidas pelo "Procedimento Global de Testes Harmonizados de Veículos Ligeiros" (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure - WLTP) e definia a criação de uma comissão de acompanhamento à sua aplicação que incluía as associações do sector automóvel.



Agora, os deputados socialistas querem que também organizações não-governamentais (ONG) do ambiente integrem essa comissão de acompanhamento.



"É de toda a conveniência que o trabalho dessa comissão seja feito em articulação com as organizações não-governamentais de ambiente e não apenas com associações ligadas ao próprio sector automóvel", justificam os deputados.



"A integração das organizações não-governamentais de ambiente nos trabalhos da comissão assume particular importância atendendo ao papel fundamental por estas desenvolvido no domínio da promoção, protecção, sensibilização e valorização do ambiente", acrescentam.