PS quer "renovar a fórmula da governação" com a geringonça

"Queremos continuar a governar e cremos que merecemos a renovação da confiança da parte do eleitorado. Em segundo lugar, queremos renovar a fórmula da governação". A frase é de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros e um dos principais dirigentes do Partido Socialista.

Em entrevista à TSF, emitida esta segunda-feira, 30 de Abril, o actual chefe da diplomacia portuguesa frisou que, do ponto de vista do partido liderado por António Costa, "esta fórmula foi boa, a solução política é estável e houve ganhos para todos, sobretudo para as portuguesas e os portugueses". "Portanto, queremos renovar essa fórmula", acrescentou.

Embora defenda que "a renovação da actual fórmula política passa naturalmente pelo reforço da influência social e política do PS", Augusto Santos Silva sublinhou que, na sua opinião, o partido "não precisa nem é desejável" que peça uma maioria absoluta nas eleições legislativas agendadas para o Outono do próximo ano.

Depois de ascender à liderança do partido, em 2014, com o objectivo declarado de "governar com maioria absoluta porque é necessário estabilidade", António Costa admitiu desde então que não tem "sonhos desses". Na moção que leva ao XXI Congresso do PS, que irá decorrer entre 25 e 27 de Maio em Matosinhos, o secretário-geral do PS também não pede maioria absoluta, mas o "reforço da influência política e social" do partido, que perdeu as últimas eleições para a coligação de direita.