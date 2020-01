Em entrevista ao Público a líder da bancada parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, refere que apesar do "diálogo construtivo" com a esquerda e com o PAN não prescinde de "pontos de encontro com o PSD".

O Partido Socialista quer manter um "diálogo construtivo" com a esquerda e com o PAN sem prescindir de "pontos de encontro" com o PSD nas questões "europeias, internacionais e "estruturantes do país", segundo refere em entrevista ao público a líder parlamentar da bancada, Ana Catarina Mendes."O dr. Rui Rio, neste Orçamento do Estado, apresentou-se com um conjunto de propostas avulsas, impreparadas e sem as contas feitas. Isso não significa que daqui para a frente, estabilizado que esteja o PSD na sua vida interna, não haja pontos de encontro. E tem mesmo de haver pontos de encontro com o PSD", diz a líder da bancada socialista.A mensagem de Ana Catarina Mendes surge na semana em que o PSD foi duramente criticado pelo PS e pelo Governo por causa da proposta de redução do IVA da eletricidade, à qual a esquerda ameaça juntar-se, o que comprometeria os planos do Governo para o Orçamento do Estado. Seria "uma tremenda irresponsabilidade", disse a própria , na segunda-feira.